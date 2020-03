Il coro di San Simplicio di Olbia.

È un abbraccio virtuale, ma in questo momento è ancora più caloroso che mai. L’hanno voluto dare a tutta Olbia il coro San Simplicio e l’associazione Note di Luce per ricordare che, per quanto l’emergenza del coronavirus faccia paura, con l’impegno di tutti si tornerà presto alla normalità.

È un abbraccio forte, carico d’amore e speranza. “Forza, stringiamoci ora in questo abbraccio virtuale, passerà anche questo brutto momento”, dice il coro di San Simplicio. Nei giorni scorsi il sodalizio ha dovuto disdire anche i tradizionali appuntamenti all’insegna della solidarietà.

Tra questi quello alla comunità integrata Terranoa. La visita alla struttura, che ospita anziani non autosufficienti, non si è potuta tenere per via delle limitazioni imposte alla diffusione del contagio. “Il nostro, però, è solo un arrivederci. Siamo sicuri che ci vedremo presto e il nostro incontro sarà ancora più gioioso”, sottolineano dal coro.

