Accordo a Olbia tra Avis e Conad, i dipendenti donano il sangue

Siglato un accordo tra Avis Olblia e Conad per raccogliere sangue

“Oggi è stato siglato un importante accordo tra l’Avis Olbia e la Conad di Olbia, gestita dall’imprenditore Franco Fois“. L’annuncio arriva dal presidente Gavino Murrighile, che spiega i dettagli dell’iniziativa.

“L’Azienda si impegna in una campagna di sensibilizzazione al dono e lo fa in maniera concreta: invitando i propri dipendenti a donare in scaglioni di 5/6 unità giornaliere, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Olbia.

Così operando si raggiungono due obiettivi: si incrementano le scorte di sangue in Gallura, attualmente in grave sofferenza, e si evita di sguarnire le aziende di personale in unica giornata, situazione che creerebbe difficoltà logistiche alla stessa.

Invece, così operando l’azienda organizza un calendario di donazioni costante che garantisce un afflusso di sangue “fresco”, senza andare in sofferenza operativa”.

“Questa è una modalità che abbiamo concordato tra le nostre organizzazioni e che ha trovato il favore di un imprenditore illuminato come Franco Fois, da sempre vicino alle istanze socio economiche del territorio. L’augurio è che questo modus operandi sia un modello estensibile ed esportabile su tutto il territorio regionale e coinvolga altre grandi aziende.

Così operando le aziende assurgeranno ad avere un ruolo centrale nella crescita del territorio, e non solo sotto l’aspetto economico, ma potranno incidere a determinare il destino della comunità di riferimento”.

I vantaggi per i donatori

“Ricordiamo che i donatori potranno usufruire di tutte le facilitazioni ed agevolazioni che l’AVISOLBIA mette a loro disposizione:

esami gratuiti del sangue

visite gratuite al Mater

ECG gratuiti

ingressi gratuiti alle partite di Coppa Italia del Cagliari Calcio

ingressi gratuiti alle partite dell’Olbia

e tante altre iniziative che, di volta in volta, stiamo progettando”.

