La Maddalena ricorda Cinzia Pinna, bandiere listate a lutto

A La Maddalena bandiere listate a lutto per Cinzia Pinna

Il lutto per la morte di Cinzia Pinna, l’ennesimo femminicidio in Sardegna, ha colpito anche l’isola di La Maddalena. “Le bandiere del nostro Municipio vestono a lutto in segno di rispetto e di solidarietà nei confronti della famiglia di Cinzia e dell’intera comunità di Castelsardo”. Lo annuncia il sindaco Fabio Lai, che pubblica una foto del balcone del Municipio.

“Questo gesto vuole essere anche un forte messaggio contro ogni forma di violenza sulle donne, un fenomeno che continua a colpire troppe vite innocenti – conclude -. Non abbiamo parole, solo dolore e rabbia”.

