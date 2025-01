Acqua non potabile a Olbia, l’ordinanza del sindaco Nizzi

L’ordinanza sull’acqua non potabile a Olbia.

A causa di un superamento dei limiti di clorito, l’acqua erogata nel comparto Cipnes della zona industriale di Olbia è stata dichiarata non potabile. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, con ordinanza numero 4 del 23 gennaio 2025, ha disposto il divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari in questa specifica area.

“Si ordina il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata presso il comparto Cipnes – Zona industriale di Olbia, in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l’igiene della persona e della casa (Provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano”, si legge nell’ordinanza.

