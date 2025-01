Acqua non potabile a Olbia, revocata l’ordinanza

L’ordinanza sull’acqua potabile a Olbia.

Il Comune di Olbia ha revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua potabile nella frazione di Trainu Moltu. Il divieto, in vigore dall’11 ottobre 2024, era stato disposto a causa del superamento dei limiti consentiti per batteri coliformi ed Escherichia coli e, successivamente, per i livelli di trialometani (THM) riscontrati nelle analisi.

Con una nuova comunicazione della Asl 2 Gallura, datata 23 gennaio 2025, si attesta ora il rientro nei parametri di sicurezza dell’acqua erogata, dichiarandola idonea al consumo umano. Sulla base di queste nuove verifiche, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato l’ordinanza numero 5 del 27 gennaio 2025, che ripristina l’uso dell’acqua per scopi alimentari.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per la pazienza dimostrata e garantito il monitoraggio continuo della qualità dell’acqua per evitare futuri disagi.

