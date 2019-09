I lavori nelle vie di Olbia.

Al via i lavori di realizzazione di smaltimento delle acque meteoriche in via Barbagia, via Anglona, via Sarcidano, via Baronia e via Dell’Unità d’Italia – Rotonda S’Artiglieria. Per questa ragione, a partire da lunedì 9 settembre, la circolazione stradale subirà variazioni. I lavori dureranno circa un mese, ma le corsie di marcia verranno aperte man mano che gli interventi saranno ultimati.

In particolare, si prevede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia da via dell’Unità d’Italia, ovvero il cavalcaferrovia, dall’intersezione con corso Vittorio Veneto fino alla Rotonda S’Artiglieria.

Naturalmente saranno posizionati i cartelli di avviso nelle vie interessate, con gli orari e le modifiche alla circolazione ed alla sosta necessari all’esecuzione dell’intervento.

