Lo spazio commerciale di via Birmania a Olbia.

Una giornata per conoscere le attività che hanno aperto nella nuova struttura di via Birmania a Olbia. Si chiama Ludo Center lo spazio commerciale, recentemente completato e arricchito con gli ultimi allestimenti. Dallo show room delle cucine Berloni ai materassi Permaflex fino allo store di design Wow Home e il parco giochi per bambini Non vedo L’Ora.

Le attività apriranno le loro porte dalla mattina di domenica 8 settembre e alle ore 12 è previsto un brindisi. Per poi proseguire con sconti e offerte fino a tarda sera. Il Ludo Center si trova a Olbia nella zona industriale, settore 7.

