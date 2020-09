La visita guidata all’acquedotto romano a Olbia.

In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”, in programma nel weekend del 26 e 27 settembre 2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha organizzato una visita guidata ai resti dell’acquedotto romano di Olbia.

L’appuntamento è per il giorno 26 settembre dalle 15 alle 19. Il percorso sarà diviso in quattro tappe durante le quali si racconterà l’intera storia del monumento nonché le caratteristiche e le particolarità dell’imponente struttura che serviva l’antica città di Olbia. La visita sarà effettuata nell’ovvio rispetto delle regole anti Covid-19.

(Visited 70 times, 70 visits today)