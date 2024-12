Addio a Dario Altamura, l’ultimo saluto nella chiesa di Olbia

L’addio a Dario Altamura.

Olbia piange la morte di Dario Altamura, venuto a mancare all’età di 76 anni. La sua scomparsa lascia un grande dolore tra i suoi cari, tra cui la figlia Antonella, i fratelli Mimmo con Antonietta e Nino con Anna, oltre ai nipoti e i parenti tutti.

In questo triste momento, la famiglia di Dario desidera esprimere un particolare ringraziamento alle famiglie Morini, Spano e Valdes per l’affetto e la vicinanza dimostrata. Un gesto che ha alleviato, anche se solo in parte, il peso di questa dolorosa separazione.

I funerali si sono svolti stamane alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo apostolo di Olbia. Al termine della cerimonia, il feretro proseguirà per il Tempio Crematorio di Olbia, dove si terrà la cremazione.

