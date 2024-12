Al museo civico di Arzachena un omaggio a Giacomo Puccini

L’omaggio di Arzachena a Giacomo Puccini.

La magia della musica torna al museo civico Michele Ruzittu di Arzachena venerdì 6 dicembre, alle 19, con il secondo concerto della rassegna “Museo in ascolto”. L’evento, organizzato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune di Arzachena, rappresenta un incontro affascinante tra musica, arte e gastronomia.

Il concerto di questa settimana, intitolato “Omaggio a Puccini”, sarà dedicato a uno dei più grandi compositori operistici di tutti i tempi, Giacomo Puccini. L’esibizione vedrà sul palco il tenore Giuseppe Talamo, il soprano Elena Schirru e il pianista Andrea Cossu, che interpreteranno alcuni dei più celebri brani tratti dalle opere “La Bohème”, “Tosca” e “Madama Butterfly”. Talamo, vincitore di numerosi premi, tra cui il prestigioso “Enrico Caruso” nel 2003, ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, tra cui la Scala di Milano, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Carlo Felice di Genova. Elena Schirru, soprano di fama internazionale, ha cantato in prestigiosi teatri come il Teatro Lirico di Cagliari e ha partecipato a importanti produzioni liriche dirette da grandi maestri. Andrea Cossu, pianista cagliaritano, è noto per la sua attività concertistica e per il suo ruolo di accompagnatore nei concorsi lirici e nelle masterclass.

La rassegna “Museo in ascolto” si distingue per la sua proposta culturale trasversale, che integra musica, arte visiva e enogastronomia. Gli spettatori non solo potranno godere di un concerto di alto livello, ma avranno anche l’opportunità di scoprire il museo civico Michele Ruzittu, che ospita importanti sezioni mineralogiche e archeologiche, con reperti che raccontano la storia antica della regione. Un’esperienza completa che unisce la bellezza della musica alla cultura locale.

Il concerto sarà seguito da una degustazione di prodotti tipici del territorio, a cura delle aziende Capichera e Coda di Lupo Azienda Agricola, per un incontro perfetto tra arte e enogastronomia. La rassegna “Museo in ascolto” prosegue il 28 dicembre con il concerto finale, che vedrà protagonisti l’ensemble “Chorus De Janas“.

