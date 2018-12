Cozze di Olbia senza pace, l’addio del presidente Monaco

Bigi alla presidenza del Consorzio.

Mauro Monaco, presidente del Consorzio dei Mitilicoltori di Olbia dal 2014, pare non ricopra più questa carica. Ora la presidenza è guidata da Raffaele Bigi, con vice presidente Salvatore Spano. E’ stato un 2018 molto difficile per il settore e l’ex presidente Monaco ha avuto a che fare con diversi blocchi per la raccolta e la vendita delle cozze, causa inquinamento. Una notizia che si sta diffondendo in città da qualche ora e che non lascia però trapelare nessun dettaglio di questa improvvisa decisione del Consorzio.

