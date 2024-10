Lutto nel calcio e nella Marina, Olbia saluta il comandante Tonino Loverci

Addio a Tonino Loverci.

Olbia dice addio a Antonio Loverci, conosciuto come Tonino, ex maresciallo delle Capitanerie di Porto e storico comandante della motovedetta di Olbia. L’uomo, originario di La Maddalena e scomparso la scorsa notte, aveva soltanto 63 anni ed era molto conosciuto in città.

La notizia ha causato un profondo dolore in città e anche tra i colleghi della Guardia Costiera. Sono tanti i messaggi che i conoscenti di Tonino Loverci hanno rivolto alla famiglia per dare l’ultimo saluto al 63enne appena scomparso. L’ex maresciallo ha dedicato la sua vita a salvare vite come militare e ha avuto una carriera ricca di tantissimi riconoscimenti. Fu primo maresciallo luogotenente ed era molto appassionato di mare e di calcio, divenendo segretario dell’Olbia 1905 Academy. Sono proprio i bianchi ad aver dedicato lui un messaggio commuovente, riconoscendo di essere stato ”un punto di riferimento per migliaia di famiglie, ragazzi e bambini”. Anche le altre squadre locali hanno rivolto le condoglianze alla sua famiglia. Lascia una moglie e tre figli.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui