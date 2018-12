Tutto pronto a Olbia per il Natale 2018.

Il conto alla rovescia è iniziato. A Olbia è ormai tutto pronto per festeggiare questo Natale 2018. Le saracinesche dei negozi sono alzate a festa e i centri commerciali sono in attesa della folla dei regali. Le vetrine, dall’abbigliamento all’elettronica, dalle gioiellerie ai prodotti per la casa, dagli alimentari ai libri, sono tutte addobbate a festa.

Lungo i corridoi dei centri commerciali, nelle piazze, nelle vie del centro e di via Aldo Moro sono già accese le luminarie natalizie. In molte attività sono utilizzate le classiche palline colorate, i fiocchetti e le figurine presenti da anni sui nostri pini ed abeti natalizi, come gli angeli o soggetti simili. Stelle luminosissime di varie fogge e colori, lanterne creative, soggetti luminosi di vario tipo, e proiettori di luci.

Insomma, le vetrine in città sono tutte addobbate per il Natale. E anche sugli esterni delle case iniziano a spuntare le prime timidi decorazioni. Fino al 6 gennaio, Olbia con i suoi addobbi, le luci e Babbo Natale è pronta ad accogliere i bambini. Tutti i negozi hanno in programma animazioni dedicate, oltre a particolari offerte natalizie e per le feste di fine anno.

(Visited 43 times, 43 visits today)