Cosa fare durante la chiusura dell’aeroporto di Olbia.

Perché non è possibile volare dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda dal 3 febbraio al 13 marzo?

L’aeroporto di Olbia chiuderà per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento e di allungamento della pista di decollo e atterraggio. La pista dell’aeroporto di Olbia, realizzata nel 1974, necessita di un completo rifacimento e l’allungamento consentirà, in futuro, il raggiungimento di destinazioni attualmente non servibili e con aeromobili di grandi dimensioni.

Quali sono le date esatte di sospensione delle attività di volo dell’aeroporto di Olbia?

L’attività di volo dell’aeroporto sarà sospesa per 40 giorni, dal 3 febbraio al 13 marzo 2020.

Il 3 febbraio saranno comunque garantiti i voli in uscita per Roma e Milano:

– OLBIA-ROMA Fumicino (IG 1111) di Airitaly delle ore 07:00

– OLBIA-MILANO Linate (IG 1225) di Airitaly delle ore 07:10

Dalla mattina del 14 marzo, tutti i voli sia in partenza che in arrivo saranno nuovamente disponibili.

I voli in programma verranno dirottati presso un altro aeroporto durante il periodo di chiusura?

No. Tutti i voli in programma da/per l’aeroporto di Olbia durante il periodo di sospensione delle attività di volo sono stati cancellati.

Durante la chiusura dell’aeroporto di Olbia, a quale aeroporto alternativo posso fare riferimento per acquistare un biglietto aereo da/per la Sardegna?

Potrai volare da/per l’aeroporto di Alghero che dista da Olbia 136 km (www.aeroportodialghero.it) ed è collegato da un apposito servizio navetta (vedi punti successivi) o dall’aeroporto di Cagliari che dista 267km (www.sogaer.it).

Posso effettuare operazioni di pre-imbarco all’aeroporto di Olbia?

No. Potrai effettuare l’accettazione solo all’aeroporto di Alghero o di Cagliari. Se viaggi con il solo bagaglio a mano, ti suggeriamo di effettuare il check-in online sul sito della compagnia aerea. Con questa semplice operazione potrai recarti direttamente all’imbarco una volta arrivato ad Alghero o a Cagliari.

Ho già acquistato un biglietto aereo da/per l’aeroporto di Olbia per un volo relativo al periodo di sospensione delle attività di volo (3 febbraio-13 marzo), cosa devo fare?

Ti consigliamo di contattare la compagnia aerea che ti fornirà tutte le informazioni relative al tuo volo.

Chi opererà i voli in continuità territoriale da/per Roma e Milano?

I voli in continuità territoriale da/per Roma Fiumicino e Milano Linate verranno operati dalla compagnia Alitalia da/per l’Aeroporto di Alghero e Cagliari.

Esiste un collegamento autobus aeroporto di Olbia-aeroporto di Alghero e viceversa?

Per l’occasione è disponibile un apposito servizio autobus navetta che verrà effettuato dalla azienda di trasporto Sunlines (www.sunlines.it). Sono previste 5 corse giornaliere. Tariffa adulti e bambini (gratuito fino ai 5 anni): euro 19 per persona a tratta.

Dove è possibile acquistare il biglietto dell’autobus navetta?

Il biglietto può essere acquistato a bordo dell’autobus o presso l’info-point dell’aeroporto di Olbia (dalle 08:00 alle 23:00).

Il parcheggio delle automobili presso l’aeroporto di Olbia sarà gratuito?

Per tutti coloro che usufruiranno del servizio autobus navetta il parcheggio dell’auto sarà gratuito.

Da dove parte l’autobus navetta?

L’autobus partirà dal parcheggio autobus dei due aeroporti.

L’autobus in partenza da Alghero attenderà eventuali voli in ritardo?

Sì, ma solamente per i collegamenti in continuità territoriale da Roma Fiumicino e Milano Linate. L’autobus attenderà senza limiti fino all’arrivo dei voli.

È necessario prenotare in anticipo il servizio autobus navetta?

Non è obbligatorio prenotare in anticipo il servizio navetta. Chi lo desidera può prenotare tramite messaggio WhatsApp (della Sunlines) ai seguenti numeri: 348 2609881 – 346 3206740.

È previsto un servizio navetta per i passeggeri a ridotta mobilità?

Sì. È disponibile un servizio di trasporto a domicilio verso l’aeroporto di Alghero e viceversa riservato ai passeggeri a ridotta mobilità effettuato dall’azienda FAST. Il servizio, a pagamento, è prenotabile con almeno 12 ore di anticipo scrivendo una e-mail all’indirizzo info@fastgroup.it o chiamando il numero +39 331/3276767.

Quanto tempo prima devo recarmi all’aeroporto di Olbia per usufruire del servizio autobus/navetta?

Consigliamo di recarti in aeroporto circa 10/15 minuti prima della partenza della corsa.

