La soddisfazione della compagnia aerea Air Italy.

Air Italy sarà operativa da sabato 8 giugno sui voli fra l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, Milano Linate e Roma Fiumicino

Air Italy annuncia che, a fronte dell’accordo con la Regione Sardegna e Alitalia in merito agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa, sta provvedendo ad inserire i voli in vendita a partire da oggi e operativi a decorrere da sabato 8 giugno 2019.

Il chief operating officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: “Questo giorno è particolarmente importante e felice per Air Italy, per i nostri dipendenti e per tutti i nostri clienti abituali, che da oltre 50 anni si sono affidati ai nostri servizi per i loro viaggi da e per Roma e Milano. Siamo orgogliosi e impazienti di ospitarli a bordo insieme agli innumerevoli nuovi turisti che hanno in programma di trascorrere le loro vacanze estive in Sardegna”.

“Abbiamo trascorso diversi mesi in discussioni complesse e sfidanti prima di raggiungere questo punto di arrivo che finalmente di consente di realizzare il nostro principale obiettivo: quello di proteggere il nostro personale di Olbia e i nostri investimenti negli ultimi 50 anni al servizio della Sardegna”, ha concluso.

Di seguito una scheda con l’orario dei voli di continuità territoriale operativi sull’aeroporto Olbia Costa Smeralda:

Olbia-Milano Linate: voli in partenza alle 07:10 (IG1225); 11:00 (IG1209); 15:15 (IG1211) e 19:15 (IG1207)

Milano Linate-Olbia: voli in partenza alle 09:05 (IG1202); 13:15 (IG 1210); 17:10 (IG1212) e 21:05 (IG1208)

Olbia-Roma Fiumicino: voli in partenza alle 07:00 (IG1111); 11:30 (IG1123); 14:45 (IG1119) e 19:50 (IG1113)

Roma Fiumicino-Olbia: voli in partenza alle 08:45 (IG1112); 13:15 (IG 1124); 16:30 (IG1120) e 21:35 (IG1116)

