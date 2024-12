Al via i lavori del palazzetto dello sport in via Mosca

I lavori in via Mosca a Olbia.

Prende forma a Olbia il palazzetto dello sport di via Mosca. Dalla strada si nota già il cantiere nel terreno che poi verrà convertito in parco attrezzato alla stregua del Fausto Noce e poco distante dal grande polo commerciale di recente realizzazione.

LEGGI ANCHE: Più di 10 milioni per il parco di via Mosca con il suo palazzetto, il Comune accelera sul progetto

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la conferenza di fine anno, ha fatto sapere a che punto sono i lavori. “Sono stati fatti già gli scavi – ha dichiarato -, è stata messa la platea e il primo cemento armato per il sostegno della struttura verticale. Stiamo seguendo i lavori quotidianamente”.

Sa Minda Noa è una delle zone della città che più ha vissuto una rivoluzione in un paio di anni. Prima la realizzazione di un polo commerciale che sta diventando sempre più grande, ora la realizzazione di una cittadella sportiva. Il quartiere, da zona in piena campagna e priva di strade, oggi è ben integrata al contesto urbano ed è dotata di tante infrastrutture che non assomiglia nemmeno più un quartiere in piena periferia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui