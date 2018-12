L’albero di Natale del Comune.

L’albero davanti al Comune è pronto per essere ammirato. E’ terminata nel pomeriggio la preparazione del nuovo albero di Natale in piazza Elena di Gallura, di fronte al Comune di Olbia, a pochi passi dai parcheggi del Molo Brin. Un albero moderno, molto alto, ricco di tantissime palle rosse e dorate con centinaia di luci che illumineranno a festa l’ingresso di Corso Umberto. Quello di fronte al Comune non sarà l’unico albero allestito in città, perché quest’anno si è scelto di coinvolgere anche i quartieri con installazioni e luminarie natalizie.

(Visited 115 times, 115 visits today)