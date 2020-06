I vigili del fuoco pronti ad intervenire.

La nave Grimaldi in navigazione all’interno del Golfo di Olbia presenta una nube di fumo nella parte frontale. Ancora incerte le cause dell’accaduto, pare che un principio d’incendio sia partito dall’interno della nave e che non ci siamo feriti. Sul luogo già pronti ad intervenire si trovano il corpo dei vigili del fuoco di Olbia e di Arzachena. Intanto un rimorchiatore sta già intervenendo sulla nave quasi arrivata all’attracco.

