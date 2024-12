Il sindacato Nursing up interviene sulle norme di sicurezza nella ambulanze a Olbia

Il sindacato Nursing up degli infermieri scrive al direttore generale della Asl Gallura per i problemi delle ambulanze a Olbia. Ecco la lettera dei dirigenti sindacali Nursing Up Sardegna, Diego Murracino e Loredana Mulas.

La lettera alla Asl Gallura

“Il Sindacato dei professionisti Sanitari Nursing Up Sardegna, con la presente denuncia le criticità messe in essere negli ospedali Giovanni Polo II di Olbia, Paolo Dettori di Tempio e Paolo Merlo di la Maddalena durante le procedure di trasporto extraospedaliero dei pazienti con l’utilizzo delle autoambulanze. Tali procedure, al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, di norma devono essere eseguite con la presenza di un autista per la guida e di un operatore di supporto con funzione di barelliere che abbia acquisito la formazione specifica all’utilizzo della barella per prevenire la caduta del paziente ed eventuali traumi agli operatori”.

Oltre l’autista e il barelliere, in base alle esigenze cliniche assistenziali l’equipe può essere formata da soli operatori socio sanitari o da questi ultimi e dal professionista sanitario infermiere / ostetrica e dal personale medico quando necessario. Tutto il personale che effettua il trasporto deve essere dotato di un adeguato abbigliamento al fine della protezione individuale come avviene per il personale operante nel 118″.

Il Nursing Up, in relazione ai trasporti effettuati dai presidi ospedalieri della Asl Gallura, denuncia:

la mancata formazione specifica del personale di supporto per l’utilizzo delle barelle speciali in dotazione alle autoambulanze

specifica del personale di supporto per l’utilizzo delle barelle speciali in dotazione alle autoambulanze la mancata fornitura di un abbigliamento adeguato alla prevenzione di infortuni e alla protezione dagli eventi metereologici avversi

“Si segnala inoltre che in molte occasioni il personale per i trasferimenti viene sottratto al già esiguo personale sanitario in servizio nei reparti di degenza, accrescendo in tal modo i carichi di lavoro e il livello di stress correlato. Per quanto denunciato il Nursing Up chiede alla Asl della Gallura di adoperarsi con urgenza per garantire le condizioni di sicurezza nell’interesse dei pazienti e dei sanitari”.

