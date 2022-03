Riapre l’ambulatorio a Olbia.

Aveva chiuso un anno e mezzo fa lasciando senza cure centinaia di pazienti soprattutto chi, non avendo mezzi economici per curarsi i denti, non poteva rivolgersi in privato. Ora, finalmente, il poliambulatorio di odontoiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio a Olbia ha riaperto di nuovo.

Il consigliere regionale Roberto Li Gioi aveva intrapreso una battaglia in Regione per far riaprire questo importante servizio per i cittadini, costretti a rivolgersi altrove o a rinunciare alle cure. Ora, finalmente, la riapertura dell’ambulatorio ridà la speranza ai tanti pazienti abbandonati. “Un evento che mi fa particolarmente piacere in quanto da seguito alle mie interrogazioni in merito alla necessità di immediato ripristino del servizio – annuncia Li Gioi -, l’ultima delle quali depositata lo scorso maggio. L’ambulatorio per adesso è aperto il lunedì e il martedì sia mattina che pomeriggio, e il mercoledì soltanto la mattina”.