L’incendio questo pomeriggio a Olbia.

Incendio questo pomeriggio a Olbia, nella frazione di Mamusi. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone adibito alla raccolta della carta è andato in fiamme in via Omodeo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Presenti, oltre alle due squadre del distaccamento di Olbia, anche i carabinieri.