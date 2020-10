L’episodio al Gramsci di Olbia.

Ammassati davanti ai cancelli della scuola in attesa dell’arrivo dei bidelli. La denuncia arriva da alcuni studenti del liceo classico Gramsci di Olbia. Alle 13.10 i cancelli della scuola avrebbero dovuto aprire, ma così in questi giorni non è sempre andata. Con dei rimedi al limite dell’assurdo.

“Un compagno di scuola ha forzato la serratura e gli altri sono potuti uscire dal secondo cancello di via Anglona – racconta un ragazzo -. Noi siamo obbligati pero a tenere 5 ore la mascherina, ma nessuno controlla chi si assembra all’ingresso”.

Alcuni studenti dicono di aver dovuto aspettare l’apertura dei cancelli per 20 minuti nelle scale assieme ad altre classi. Una situazione che andrebbe avanti da diversi giorni e che lascia in molti preoccupati per il rischio di contagio.

“Si è trattato di disguido – spiega una bidella dal telefono del liceo -. Basterebbe suonare il citofono per far aprire i cancelli. Inoltre il personale è sempre presente a sorvegliare e può capitare di tardare qualche minuto “.

