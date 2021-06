Anatre in zona industriale di Olbia.

Un gruppo di anatre passeggia indisturbato in parcheggio di zona industriale. Gli uccelli acquatici sono stati avvistati questo pomeriggio al Delta Center e immortalate mentre camminano nel piazzale.

Le temerarie anatre, che non temono il traffico si avventurano con la loro mamma in fila indiana, anche tra le auto in movimento. Il video sta diventando virale e c’è chi si è preoccupato per l’incolumità degli animali, che si trovano lontani dall’acqua e che possono essere investiti.

