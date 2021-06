Grande ritardo sul volo Napoli-Olbia.

Davvero un grande ritardo quello che ha colpito il volo di ieri, 22 giugno 2021, della Compagnia Volotea e che ha collegato l’aeroporto di Napoli Capodichino e con quello di Olbia Costa Smeralda. Si tratta del volo V71728 (a volte denominato VOE1728) che da prenotazione era schedulato con partenza alle ore 7 e arrivo alle ore 8 e 15 ed invece ha toccato il suolo sardo soltanto alle 12 e 44, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 4 ore e 29 minuti.

I tecnici di Italia Rimborso, a fronte di approfondita analisi e monitoraggio di traffico aereo e meteo, non hanno rilevato alcuna circostanza eccezionale che avrebbe potuto causare tale prolungato ritardo aereo.

Ciò significa che per i numerosi passeggeri a bordo si apre la possibilità di richiedere ed ottenere la “compensazione pecuniaria” da ritardo aereo, un risarcimento forfettario del disagio subito che stando alla tratta aerea del volo in ritardo V71728 Napoli-Olbia del 22 Giugno 2021, inferiore ai 1500 chilometri, ammonta ad euro 250.

