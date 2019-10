Ancora incidenti a Olbia, due auto si scontrano allo stop

Auto brucia lo stop e va a sbattere contro un’altra auto.

E’ avvenuto questo pomeriggio, lo scontro tra due auto in zona Bandinu, nell’angolo tra via Imperia e Via Montecatini a Olbia.

Dalle prime informazioni, pare che una delle due auto coinvolte non abbia rispettato lo stop andando a sbattere con la macchina che percorreva correttamente la propria corsia.

Fortunatamente non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso quali il 118 in quanto non c’è stato nessun ferito.

