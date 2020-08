Andrea Fratellini e Zio Tore a Olbia.

Andrea Fratellini si presenta a Olbia con il suo pupazzo Zio Tore per un cabaret, all’interno del festival di Mirtò. Lo spettacolo si terrà a Olbia il 21 agosto alle ore 21 sull’Isola di Peddone, nei giardini del Museo Archeologico.

L’ingresso sarà gratuito su prenotazione per rispettare le regole anti covid-19. Posti a numero limitato. Fratellini con il suo pupazzo, si erano conquistati Italia’s Got Talent nel 2020, un grande orgoglio per Olbia dato che lo showman vive in città da alcuni anni dove fa l’assistente di volo per Alitalia.

