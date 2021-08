Concerto di Salmo a Olbia, la procura di Tempio apre un’inchiesta

Aperta un’inchiesta per il concerto di Salmo.

Dopo il polverone che si è scatenato in seguito al concerto di Salmo a Olbia anche la procura di Tempio ha deciso di vederci chiaro aprendo un’inchiesta.

Al momento le indagini sono contro ignoti. Ma già ieri la procura aveva confermato che “Sono in corso le attività per verificare la presenza di eventuali illeciti e le eventuali responsabilità”. Ora si sta acquisendo il materiale utile, per capire se siano state date delle autorizzazioni al live del cantante.

Il concerto a sorpresa di venerdì di Salmo aveva radunato migliaia di persone sotto la ruota panoramica di Olbia, senza mascherine e senza distanziamento scatenando un vespaio di polemiche.

Primo tra tutti ad andare contro Salmo è stato Fedez, che si trova in questi giorni in vacanza proprio in Sardegna con la moglie Chiara Ferragni. “Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo” aveva scritto Fedez sui social, dove la risposta di Salmo non si è fatta attendere.

E in serata è arrivata anche la replica del presidente della Regione Christian Solinas, chiamato in causa da Fedez. Il presidente ha definito il concerto improvvisato di Salmo “un grave e pericoloso errore“, mentre ha rispedito al mittente le accuse di Fedez che l’evento sia stato autorizzato dalla Regione.

