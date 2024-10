Olbia piange Antonio Russo, Pelé aveva soltanto 57 anni

Addio ad Antonio Russo.

Aveva soltanto 57 anni Antonio Russo, l’uomo recentemente scomparso a Olbia, lasciando nel dolore i tanti che lo conoscevano in città. Noto come Pelé è voluto molto bene a Olbia e sono tanti i messaggi lasciati in queste ore nelle bacheche social, per dare lui l’ultimo saluto.

Antonio Russo, ricordato come un uomo buono e generoso, sposato e padre di famiglia, lascia una moglie e dei figli. Il funerale dell’uomo si terrà giovedì 17 ottobre alle 16:30 nella Chiesa della Sacra Famiglia in Olbia, partendo dal Mater Olbia, dove l’uomo era ricoverato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui