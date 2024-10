Strappa il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari, arrestato a Olbia

Evade dagli arresti domiciliari a Olbia.

Evade dagli arresti domiciliari nella sua casa a Olbia strappandosi il braccialetto elettronico dalla caviglia. Ma il giovane, già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi, è stato rintracciato e ora deve rispondere anche del reato di evasione.

LEGGI ANCHE: Dorme con chili di marijuana in camera, arrestato a Sassari

È accaduto nella serata di martedì 15 ottobre, quando il giovane, dal maggio scorso era in regime di arresti domiciliari presso un’abitazione nel centro abitato olbiese, ha manomesso il suo braccialetto elettronico e si è dileguato per strada. Tuttavia, non è riuscito a mettere in atto la sua fuga perché i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia lo hanno scoperto e arrestato.

Le immediate attività di ricerca poste in essere dai militari hanno consentito il rapido rintraccio del giovane, a circa un chilometro di distanza dall’abitazione da cui si era allontanato, mentre passeggiava sulla pubblica via. Prontamente arrestato per evasione e denunciato per il danneggiamento doloso del dispositivo elettronico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui