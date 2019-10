Oggi a Olbia l’aperitivo scientifico con Fridays for Future

L’appuntamento.

Il CEAS dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ha organizzato un aperitivo scientifico in collaborazione con le ragazze ed i ragazzi del Coordinamento Fridays for Future – Olbia.

L’incontro si svolge nell’ambito del progetto Effetto Farfalla – tante piccole azioni per grandi cambiamenti (promosso e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio SASI, Assessorato Difesa Ambiente) e si terrà oggi – giovedì 3 ottobre – alle 18 presso la sede operativa dell’Area Marina Protetta, in via Porto Romano ad Olbia.

L’incontro è dedicato al tema “mare e sostenibilità”, relatrice la biologa Maria Francesca Cinti che racconterà di cetacei e tartarughe marine. Dopo la relazione il gruppo sceglierà piccoli gesti ed azioni concrete da applicare in futuro nel territorio.

L’evento sarà accompagnato da un aperitivo con prodotti del territorio. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Questi i riferimenti: tel. 0789 203013 o scrivere ad educazione@amptavolara.it

