A La Marinedda il flash mob top secret che coinvolgerà i bagnanti

Sarà organizzato sabato 13 luglio, ma nessuna informazione sul progetto.

Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola organizza un flash mob per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente la popolazione balneare dell’estate 2019.

Nessuna anticipazione trapela dagli ambienti del comune tranne che sabato 13 luglio prossimo presso la spiaggia La Marinedda ci sarà un grande evento ambientale di comunicazione non convenzionale. Un evento, pensato e realizzato per sensibilizzare la popolazione balneare verso le politiche di salvaguardia ambientale, i presenti verranno edotti ai rischi di una cattiva gestione dei rifiuti e invitati a differenziare sempre per aiutare l’ambiente compreso quello marino sempre più vessato dalla piaga delle plastiche.

Il progetto, nasce dalla sinergia di intenti tra lasocietà Ambiente Italia e l’Amministrazione Comunale di Trinità d’Agultu insieme all’Agenzia Inventiva di Giampaolo Bruno, che ne ha curato tutti gli aspetti, dalla fase progettuale alla realizzazione e con il patrocinio di Legambiente.

“Siamo orgogliosi – dichiara l’assessore all’Ambiente Mauro Addis – di essere tra i primi in Italia a realizzare un’azione di questa importanza e ci proponiamo di coinvolgere anche i comuni limitrofi in una campagna sinergica a difesa del nostro ambiente, del nostro mare, che consideriamo un polmone per i nostri cittadini e per chi ogni anno ci sceglie ma anche il cuore della nostra economia locale.”

Il progetto è assolutamente top secret, l’unica certezza è la presenza di una goletta che approccerà la spiaggia de La Marinedda per un’invasione pacifica.Il pubblico sarà coinvolto in prima persona e sarà divulgata un’informazione chiara e puntuale sulla tutela dell’ambiente e del mare.

