A Olbia arriva la bellissima nave da crociera Renaissanse: è l’ultima del 2024

Una crociera nel porto di Olbia.

Al porto di Olbia è arrivata una crociera, l’ultima dell’anno. La nave francese Renaissanse ha attraccato all’Isola Bianca e ha portato in città diversi visitatori.

Ancora una volta la città si dimostra meta di attrazione per il turismo, non solo in estate. Il turismo crocieristico è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e Olbia è sempre più meta di questo settore, che un tempo era sconosciuto. Al porto di Olbia, nel corso del 2024, hanno attraccato più di 70 navi portando nelle vie del centro storico e nei borghi migliaia di visitatori. In particolare, l’anno che ci sta lasciando ha visto un record di arrivi. Solo nel mese di maggio l’incremento è stato del 500%.

