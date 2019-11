I lavori di manutenzione nelle vie di Olbia.

Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la manutenzione del manto stradale nei pressi di via Aldo Moro, a Olbia. Le vie interessate sono le traverse comprese tra via A. Briosco fino e via De Sica. Con il procedere dei lavori, le strade verranno chiuse al traffico in maniera alternata.

“Questi lavori sono una tappa di un progetto di risanamento generale che finalmente stiamo riuscendo ad attuare – dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici Gian Piero Palitta – abbiamo iniziato dalle dorsali e dalle strade maggiormente trafficate, ora abbiamo iniziato ad intervenire gradualmente nei quartieri”.

I lavori dovrebbero concludersi tra una decina di giorni, ma a causa del tempo instabile non è possibile fare una stima precisa.

(Visited 119 times, 119 visits today)