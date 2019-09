L’Assemblea dei giovani amministratori a Olbia.

“Tanto più nel quadro attuale è indispensabile un nuovo protagonismo del Comuni. Venerdì e sabato a Olbia, all’Assemblea dei giovani amministratori, quasi ventimila in Italia, ci incontreremo e discuteremo, ci confronteremo e ci scambieremo suggestioni, immagineremo soluzioni. Faremo squadra tra sindaci come facciamo sempre nell’associazione nazionale dei Comuni”.

Lo sottolinea il presidente dell’Anci Antonio Decaro che parteciperà alla decima Assemblea nazionale di Anci Giovani, in programma i prossimi 6 e 7 settembre ad Olbia presso il locale Museo Archeologico.

Durante l’Assemblea, dal titolo “Manteniamo le promesse”, gli under 35 in prima linea nella gestione di città piccole e grandi, firmeranno un “Manifesto dei giovani amministratori per un’Italia sostenibile”, con cui si impegneranno a sviluppare azioni concrete per costruire un futuro sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

“Siamo felici di accogliere nella nostra città l’appuntamento annuale più importante per la Consulta dei Giovani amministratori di Anci, in cui gli amministratori under 35 impegnati quotidianamente in molti Comuni italiani si confronteranno sulle priorità e sulla gestione delle proprie comunità”, afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Che ricorda proprio l’impegno che i giovani amministratori prenderanno durante l’assemblea con il manifesto per un’Italia sostenibile augurando a tutti proficue giornate di lavoro.

La prima giornata dell’Assemblea sarà aperta venerdì 6 settembre alle ore 15 dalla relazione di Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e Coordinatore Nazionale Anci Giovani, cui seguirà l’illustrazione di un’indagine Swg su “I giovani italiani ed europei di fronte al cambiamento”.

Seguiranno tre sessioni di lavoro, le prime due nella stessa giornata. Infine, sabato 7 settembre dalle ore 10, in programma l’ultima sessione di lavoro – “Per un paese vicino ai cittadini: la cultura come strumento di coesione sociale”, introdotta da Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme.

