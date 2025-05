L’assemblea pubblica del Quartiere Santa Maria e Orgosoleddu

Il Comitato di Quartiere Santa Maria e Orgosoleddu ha il piacere di invitarvi a partecipare all’Assemblea pubblica promossa dallo stesso Comitato, in programma per il giorno Sabato 10 maggio 2025 alle ore 9:30 presso Piazza Nassirya.



L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra cittadini e Amministrazione comunale su tematiche di particolare rilevanza per il quartiere, quali la viabilità, l’utilizzo di Piazza Nassirya per eventi futuri, eventuali segnalazioni e proposte da parte dei residenti, e i progetti in corso e futuri dell’Amministrazione.

