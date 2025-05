A Telti si insedia il Consiglio comunale dei ragazzi con la giovane sindaca

Il Consiglio comunale dei ragazzi a Telti per coinvolgere i giovani.

Si è svolta il 29 aprile, nella sala consiliare del Comune di Telti, la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. A guidarlo saranno la giovanissima sindaca Nicole Pinducciu e il vicesindaco Gioele Cossu, eletti nei giorni scorsi durante le votazioni che hanno coinvolto le classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, l’assessore Matteo Sanna (che ha svolto il ruolo di segretario per l’occasione), l’assessore Timoteo Scanu, il consigliere Giuseppe Pinna, la presidente della Pro Loco Marilena Suelzu, il dirigente scolastico Giuseppe De Carlo e padre Daniele in rappresentanza della parrocchia. Presenti anche gli insegnanti e la maestra Domenica Luzzu, promotrice del progetto educativo.

Nel corso della seduta il sindaco Pinducciu ha ricordato l’importanza della partecipazione attiva: “Voi ragazzi siete il futuro di Telti – ha detto – e questo progetto serve proprio a farvi crescere come cittadini consapevoli”. Emozionata, la giovane sindaca ha promesso impegno e ascolto verso i suoi coetanei.

Progetti per i giovani.

Durante l’incontro sono stati illustrati anche due importanti progetti del Comune che riguardano i giovani: il primo è il nuovo Parco della Musica, che sarà dedicato alla socialità e alla creatività giovanile, con spazi per laboratori, arte e spettacoli all’aperto. Il secondo è il nuovo campo sportivo comunale, che include già due campi ultimati (calcio e calcetto) e in fase di completamento un campo da tennis e nuovi spogliatoi. L’intero impianto sarà affidato in gestione tramite bando.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un’occasione concreta di educazione civica, che da Telti si estenderà presto anche ai comuni di Monti e Berchidda. La seduta si è conclusa con l’invito ai giovani assessori a presentare le prime proposte per iniziare ufficialmente i lavori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui