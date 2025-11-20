A Olbia nasce un’associazione: “Da un atto d’amore per la città”

A Olbia nasce l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema.

Torna a Olbia l’iniziativa del “Pomodoro per la ricerca” sotto una nuova associazione che raccoglierà diversi progetti e collaborerà con il Comune. L’evento, organizzato dalla Associazione Nazionale Tutela Ecosistema di Marco Buioni, si terrà il 22 novembre dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Terranova Pausania, con un gazebo, dove, con un contributo a favore della ricerca e cura oncologica per i bimbi, si potrà ricevere un tris di pomodori pelati.

L’associazione, che sarà presente per presentarsi alla città di Olbia e agli amministratori, ha stipulato una convenzione col Comune di Olbia per l’attraversamento scolastico alla scuola di via Vignola, tre convenzioni col Tribunale di Tempio per poter far scontare i lavori socialmente utili e ha in serbo tanti progetti ambientali e sociali da sottoporre all’amministrazione comunale.

