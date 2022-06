Intimidazioni a Olbia.

Attentato sfiorato a Suiles, dove nel primo pomeriggio, alle porte di Olbia, è stato rinvenuto un presunto ordigno artigianale davanti a un’abitazione. Un chiaro segno di intimidazione rivolto al proprietario della casa, un dirigente scolastico, che ha dato l’allarme ai carabinieri.

I militari di Olbia, coordinati dal colonnello Davide Crapa, hanno affidato le verifiche della bomba agli artificieri carabinieri di Sassari, i quali hanno però scongiurato che si trattava di una bomba. Il meccanismo, riprodotto fedelmente, era realizzato in legno con dei fili elettrici collegati tra loro con il chiaro scopo di inviare un avvertimento alla vittima. Ignoti gli autori del gesto e proprio su questo si stanno concentrando le indagini dei militari. Dopo l’allarme i carabinieri avevano interdetto l’accesso all’abitazione.

La solidarietà al dirigente scolastico.

Il coordinamento dei presidenti di consiglio di circolo e d’istituto della regione Sardegna, esprime la propria vicinanza al dirigente scolastico. “Un’azione inqualificabile e inaccettabile in un paese democratico. Ancora una volta assistiamo ad atti intimidatori contro le istituzioni – dichiarano -. Ancora una volta viene presa di mira la scuola. Il lavoro incommensurabile svolto in questi ultimi anni, con grande sacrificio e abnegazione, a favore della comunità scolastica gallurese, non deve essere reso vano da questi gesti esecrabili che auspichiamo siano, dai competenti organi inquirenti, collegati in breve tempo ai diretti responsabili”.