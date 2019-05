Qualcosa di più si dovrebbe sapere il prossimo 28 maggio. Tra Conad, che ha acquisito praticamente in blocco i supermercati Auchan, tra cui lo storico punto vendita di Olbia, e i sindacati ci sarà il primo tavolo di confronto.

In quella sede il colosso della grande distribuzione italiano dovrebbe chiarire cosa intendono fare con i lavoratori dell’ipermercato, che si trova nel Centro commerciale Olbia Mare. Le sensazioni sono buone, anche perchè il punto vendita è il secondo per fatturato a livello nazionale. “Ma fino a quando non riceveremo indicazioni precise saremo per forza preoccupati”, dice Danilo Deiana, segretario generale della Filcam Cgil per la Gallura.

Quello che è certo è che, con questa acquisizione, Conad diventerà praticamente un monopolista dei supermercati di Olbia, escluso il settore discount. Incerte sono, invece, le scelte che saranno fatte per i dipendenti in vista dell’estate. “Bisognerà capire come si vorrà organizzare il lavoro – prosegue Deiana – quando gli incassi per il supermercato raddoppiano e di conseguenza anche le necessità di turni e personale”.

Il sindacato ha ricostruito anche gli ultimi mesi della trattativa tra Auchan e Conad. Trattativa di cui la catena francese ha tenuto sempre all’oscuro i dipendenti. “Non ha mai fatto nessuna comunicazione sul tentativo di vendita dei punti vendita. Cosa che sarebbe potuta essere importante, siccome molte famiglie hanno bisogno di rassicurazioni per il loro futuro – continua Deiana -. Ora aspettiamo il tavolo nazionale di confronto e speriamo”.

