Gli auguri di Ambrosio.

Pasquale Ambrosio, il presidente della Confcommercio di Olbia si esprime così: “Per questo Natale chiediamo che si ritorni a rivalutare i negozi di quartiere, creare punti di interesse per far sì che le persone si frequentino e si incontrino, che si riprenda a fare una vita meno virtuale dove emergano le competenze, la qualità del lavoro e dei rapporti tra le persone. Il vero obiettivo è quello di aiutare far crescere la città, senza strumentalizzare ed essere propositivi per l’ottenimento di questo risultato ”.

