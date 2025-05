Un’altra auto andata a fuoco a Olbia, probabile un corto circuito

Poco prima di mezzanotte un’altra auto è andata distrutta dal fuoco a Olbia, in questo caso potrebbe esserci stato un corto circuito, L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 23.50. La chiamata è arrivata per un’auto in fiamme in via Maestrale.

Si trattava di una Fiat Punto, che è rimasta gravemente danneggiata dal rogo. Visti i numerosi precedenti in città, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia. Stavolta l’origine potrebbe non essere dolora, forse c’è stato un corto circuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui