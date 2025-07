Incidente con un ferito sulla strada per l’aeroporto di Olbia

Incidente con un ferito a Olbia sulla strada per l’aeroporto

Incidente all’alba sulla strada per l’aeroporto di Olbia: un’auto è finita contro il guardrail, ferito il conducente. Mattinata di disagi e apprensione oggi sulla strada provinciale Maggiore Bonacossa, l’arteria che collega Olbia all’aeroporto “Costa Smeralda”. Poco dopo le 7, un’automobile è rimasta coinvolta in un incidente, finendo violentemente contro il guardrail in prossimità della rotatoria Felix.

L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha causato il ferimento del conducente del veicolo. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Olbia, che hanno subito messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per accertare le cause esatte dell’accaduto.

L’incidente ha generato inevitabili rallentamenti al traffico, particolarmente intenso a quell’ora del mattino e in una stagione di grande afflusso turistico come quella attuale. Gli automobilisti diretti verso lo scalo aeroportuale e le zone limitrofe hanno dovuto affrontare code e deviazioni, gestite dalla Polizia Locale per minimizzare i disagi.

Al momento non sono state diffuse informazioni più dettagliate sulle condizioni del ferito, né sulle specifiche cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo. La viabilità nella zona è tornata progressivamente alla normalità nel corso della mattinata.

