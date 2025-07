Al via Kiss Kiss Way a Golfo Aranci: chi sono gli artisti

Kiss Kiss Way porterà tanti artisti a Golfo Aranci.

Tutto pronto per il Kiss Kiss Way, che si terrà il 26 e 27 luglio a Golfo Aranci, per la sua ultima tappa. Nella splendida Piazza Francesco Cossiga, l’evento celebra il gran finale del suo tour estivo con due giornate di musica, animazione e puro divertimento.

Il gran finale è fissato per domenica 27 luglio alle ore 21 con un concerto gratuito in piazza, aperto a tutti: cittadini, turisti e fan della radio, che da sempre accompagna l’estate italiana con entusiasmo e buona musica. Il concerto è gratuito, ma con accredito obbligatorio: il Ticket Day per Golfo Aranci sarà attivo il 18 luglio dalle ore 15:00.

Chi non riuscirà ad accreditarsi potrà provare a vincere gli ultimi ingressi partecipando alle attività del Play Village o ascoltando Radio Kiss Kiss durante i momenti “instant win”. Partecipando infatti alle attività del Play Village il 26 e 27 luglio a Golfo Aranci, i giochi e le sfide daranno la possibilità di aggiudicarsi gli ultimi biglietti disponibili.



Dopo le tappe a Napoli, Torino, Corigliano-Rossano, Baia Domizia e Radio Kiss Kiss raggiunge a Golfo Aranci con l’obiettivo di portare un pubblico di 30.000 persone per garantirsi un totale presenze, per tutte le 5 tappe, di oltre 150.000.

L’approdo in Sardegna rappresenta più di una semplice tappa: è un ponte simbolico tra Radio Kiss Kiss e un’isola da sempre vicina all’emittente, affezionata, ma anche protagonista dell’estate italiana con eventi musicali di primo piano. Con Kiss Kiss Way, la radio dimostra ancora una volta di voler essere non solo una voce nell’etere, ma una presenza concreta, sempre presente e partecipativa, capace di accorciare le distanze, creare comunità, connessione e portare energia positiva ovunque.

Chi sono gli artisti.

Sono Rkomi, Les Votives, Trigno, Lda, Tiromancino, e Tredici Pietro i primi artisti annunciati sui social da Radio Kiss Kiss. I cantanti si esibiranno nell’ultima tappa a Golfo Aranci. Cantanti, ma anche rapper che saranno accolti da un pubblico giovane proveniente dalla Sardegna e dalla Penisola.

