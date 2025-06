Ladri rompono il vetro della sua auto a Olbia: ”Ma ci sono le telecamere”

Il furto in un’auto a Olbia.

Un uomo, di nome S.S., ha denunciato di essere stato vittima di un furto all’interno della sua auto nel parcheggio della stazione di Olbia. L’olbiese ha raccontato che le telecamere non hanno fermato i ladri dal compiere il reato, avvenuto il 5 giugno scorso e ha allegato anche una foto del vetro del suo mezzo danneggiato.

La vittima si è chiesta come è stato possibile che, nonostante la videosorveglianza, i ladri abbiano potuto agire ugualmente. ”Si sa le telecamere servono solamente ad inquadrare le auto che entrano ed escono per fornire i giusti guadagni all’amministrazione ma nessuna telecamera viene utilizzata per motivi di sicurezza a favore dei cittadini e dei turisti che lasciano le macchine contando sulla migliore salvaguardia che dovrebbe essere garantita in un parcheggio pubblico a pagamento”, si è lamentato l’olbiese in una lettera alla redazione di Gallura Oggi.

