I tesori di Arzachena in un reportage in onda su La7: le prime immagini

Sul La7 un reportage su Arzachena.

Le telecamere di La7 sono arrivate ad Arzachena per un reportage dedicato alla città che sarà trasmetto domenica 8 giugno alle 14. Andranno in onda le immagini girate nel centro storico e presso il suggestivo sito archeologico del nuraghe Albucciu. Il Comune ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale alcune immagini delle riprese.

Il progetto è nato con l’obiettivo di rilanciare l’immagine della cittadina gallurese anche a livello nazionale, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e paesaggistico. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, e si inserisce in un più ampio piano di promozione del territorio. A supporto del progetto, infatti, anche la pubblicazione di un ampio servizio sul prestigioso magazine Bell’Italia, in edicola dal 10 giugno in abbinamento con il quotidiano ”Il Corriere della Sera”.

Fondamentale il contributo dell’associazione culturale La Scatola del Tempo e del suo presidente Mario Sotgiu, che ha accompagnato il conduttore Fabio Troiano durante le riprese, conducendolo alla scoperta di storie, opere d’arte e angoli nascosti che raccontano l’anima autentica di Arzachena. Il reportage rappresenta un’occasione preziosa per mostrare al grande pubblico la ricchezza di un territorio spesso identificato solo con la costa, ma che racchiude tesori di valore inestimabile anche nell’entroterra. Un racconto televisivo che punta a emozionare, incuriosire e attrarre nuovi visitatori.

Le immagini sulla pagina ufficiale del Comune.

