Incidente in tarda serata a Olbia.

Un incidente è avvenuto ieri sera in via Vittorio Veneto a Olbia. Una Fiat 600 ferma allo stop, aspettava l’ok dell’auto per passare, ma in quel momento è arrivato un motociclista in sorpasso ed è avvenuto lo scontro. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118 che hanno trasportato d’urgenza il motociclista minorenne all’ospedale Giovanni Paolo II. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Per circa un’ora il traffico di via Vittorio Veneto ha subito del rallentamenti.

