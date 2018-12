Il concerto di Jovanotti a Olbia.

Una giornata di musica. Un villaggio. Un’idea di mondo. Uno sbarco. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, usa concetti essenziali per annunciare il suo tour del 2019. Si chiamerà Jova Beach Party e toccherà, come anticipato nei giorni scorsi, anche Olbia. C’è la data ufficiale: 23 luglio 2019. L’area sarà quella della banchina Isola Bianca, Molo Bonaria.

“Una grande giornata di festa, nel rispetto dell’ambiente”, dice Jovanotti, mostrando il rendering di come sarà allestita l’area. “Sarà in spiaggia – prosegue l’artista -, ma ci saranno delle regole precise”. Mostrando una slide, le elenca: rispetta l’ambiente, non spingere, non guidare se bevi e divertiti. La soddisfazione del sindaco Settimo Nizzi, che aveva anticipato ieri sera l’annucio, con un messaggio a sorpresa sulla sua pagina social.

