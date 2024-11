Con l’auto sulla spiaggia di Olbia, multa e patente ritirata

Un’auto sulla spiaggia di Olbia.

A seguito di una segnalazione telefonica, gli uomini della Polizia locale si sono recati sulla spiaggia di Olbia, trovando cinque uomini di nazionalità marocchina, tra cui il conducente del veicolo, residente nelle Marche. La loro auto era stata parcheggiata in violazione delle normative ambientali e di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Le Forze dell’Ordine hanno identificato tutti i presenti e proceduto con le dovute sanzioni. Il conducente è stato multato per aver guidato con una patente non convertita, che è stata conseguentemente ritirata. Inoltre, sono state elevate ulteriori sanzioni per il comportamento illecito. L’auto è stata successivamente rimossa, ripristinando l’accessibilità e la sicurezza della spiaggia.

