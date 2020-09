La donazione di sangue con Autoplus a Olbia.

Autoplus e l’Avis di Olbia insieme per solidarietà e per incentivare la donazione di sangue. L’appuntamento è mercoledì 9 settembre dalle 8,30 alle 13 nel piazzale della concessionaria Citroen e Hyundai di via Mincio a Olbia.

In collaborazione con l’Avis di Olbia è stata organizzata, infatti, una raccolta straordinaria di sangue. Sarà presente l’Autoemoteca con il personale incaricato. Una bellissima iniziativa di solidarietà in un momento in cui da più parti è suonato l’allarme per le scorte di sangue in tutta la Sardegna. Inoltre, ai clienti Autoplus che decideranno di donare verrà consegnato uno sconto del 20% da utilizzare nell’officina della concessionaria per tagliando, cambio gomme, eccetera.

Per evitare assembramenti i donatori saranno suddivisi per fasce orarie con prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: Nicoletta (Autoplus) Tel: 340.8106494 / WhatsApp: 320.7503646, Alberto (Avis Olbia) Tel: 335.5821819. I donatori devono portare con se un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione vigenti è necessario presentarsi provvisti di mascherina.

L’Avis ricorda le regole principali per donare: peso almeno 50 chili, niente medicine nelle ultime 72 ore e antibiotici negli ultimi 14 giorni, nessun piercing o tatuaggio negli ultimi 4 mesi, età compresa tra i 18 e 60 anni. Occorre inoltre essere in buono stato di salute.

