L’autopsia per chiarire la morte di Giancarlo Campus a Olbia

L’autopsia sul corpo di Giancarlo Campus.

La Procura di Tempio ha ordinato l’autopsia sul corpo di Giancarlo Campus, l’imprenditore 66enne morto il 14 settembre a Olbia, schiacciato da un carrello elevatore mentre lavorava nella sua azienda, la veleria Sailboard. L’esame sarà affidato a un medico legale il 16 settembre. Il magistrato ha disposto il sequestro di parte del capannone e dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Continuano le indagini da parte della polizia e degli ispettori dello Spresal per accertare le cause dell’incidente. La comunità di Olbia ha espresso il proprio cordoglio sui social per la scomparsa dell’imprenditore, molto conosciuto e apprezzato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui